فوزية رشيد: فترة ما بعد الإصلاح شهدت انفتاحا للحريات في البحرين

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تقول فوزية رشيد الروائية والكاتبة البحرينية إنّ رحلتها مع الكتابة ليست رحلة أدبية خالصة بل رحلة فكرية ووجودية عبّرت عنها من خلال شخصية شهرزاد في روايتها "القلق السري" والتي تعكس رحلة المرأة وبحثها عن ذاتها وعن معنى ولغز الوجود على حد تعبيرها . وترى الروائية البحرينية أنّ المجتمعات شرقية كانت أو غربية يحكمها فكر ذكوري عولمي يحوّل المرأة بشكل أو بآخر "إلى عبودية جديدة ولكن بلغة وشعارات مختلفة" حسب رأيها. فيما يتعلق بحرية التعبير في بلادها تقول الكاتبة البحرينية إنّها تشعر بحرية مطلقة في الجانب الروائي ولكن وفقاً لمفهوها الخاص والمخالف لبعض ما يطرح من شعارات للحرية، وترى أنّ ما تصفها بفترة "ما بعدالإصلاح في بلادها" أفسحت مجالاً أوسع للحريات في مجالات عديدة. وأعربت فوزية رشيد عن اعتزازها بالدين الإسلامي وتدعو لقراءته بطريقة روحية شفافة ودون ملابسات وبعيداً عن الفوبيا أو الحملة التي تقول إنّها تستهدف المنطقة بكاملها.