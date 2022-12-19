كأس العالم: قناة دنماركية تعتذر بعد "تعليق عنصري" حول اللاعبين المغاربة وأمهاتهم
كأس العالم: قناة دنماركية تعتذر بعد "تعليق عنصري" حول اللاعبين المغاربة وأمهاتهم
قالت قناة تلفزيونية في الدانمارك إن التعليق الذي اعتبر عنصريا على نطاق واسع بخصوص تشبيه احتفال اللاعبين المغاربة بالفوز مع أمهاتهم بالقردة، لم يكن مقصودا وإنها تقدم اعتذارا صريحا لكل من شعر بالإساءة جراء ذلك.
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