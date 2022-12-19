كأس العالم 2022: شركة نيفيا العالمية تعتذر للشعب المغربي بعد إعلانها عن منتجات مستخدمة صور مشجعات مغربيات
كأس العالم 2022: شركة نيفيا العالمية تعتذر للشعب المغربي بعد إعلانها عن منتجات مستخدمة صور مشجعات مغربيات
أثارت شركة نيفيا انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إعلان جديد لها يظهر مشجعات لمنتخبي المغرب وكرواتيا بطريقة اعتبرها البعض مستفزة، فما الذي أثار الاستياء من تلك الدعاية؟
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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