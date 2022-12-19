كأس العالم 2022: ما هي قيمة جوائز كأس العالم 2022 المالية لكل منتخب؟

قبل 18 دقيقة

ستحصل كل الفرق المشاركة في كأس العالم على جوائز مالية، بينما سيحصل الفريق الفائز بالبطولة على كأس العالم وسيحتفظ به لمدة أربع سنوات فقط قبل أن يعيده مجددا للفيفا. فما هي قيمة هذا الكأس الذي من أجله تنافس 32 فريقا على مدار شهر كامل وأين صُنع؟