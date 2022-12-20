كأس العالم 2022: منتخب الأرجنتين يعود إلى بلاده ويحتفل في شوارع بوينس أيريس

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وصل منتخب الأرجنتين مع قائده ليونيل ميسي إلى مطار إيسيسا الدولي في العاصمة بوينس أيريس اليوم والاحتفالات في الشوارع تدخل يومها الثاني. وأعلنت الحكومة الأرجنتينية اليوم عطلة رسمية للبلاد.