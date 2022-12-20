كأس العالم 2022: منتخب الأرجنتين يعود إلى بلاده ويحتفل في شوارع بوينس أيريس
كأس العالم 2022: منتخب الأرجنتين يعود إلى بلاده ويحتفل في شوارع بوينس أيريس
وصل منتخب الأرجنتين مع قائده ليونيل ميسي إلى مطار إيسيسا الدولي في العاصمة بوينس أيريس اليوم والاحتفالات في الشوارع تدخل يومها الثاني. وأعلنت الحكومة الأرجنتينية اليوم عطلة رسمية للبلاد.
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