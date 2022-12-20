لماذا اعتزل كريم بنزيما اللعب دوليا مع منتخب فرنسا؟
لماذا اعتزل كريم بنزيما اللعب دوليا مع منتخب فرنسا؟
أعلن اللاعب كريم بنزيما، لاعب المنتخب الفرنسي ونجم نادي ريال مدريد، اعتزال اللعب دوليا مع منتخب بلاده. وجاء قرار بنزيما بالاعتزال في ظل حالة الغضب العارمة بالشارع الفرنسي عقب خسارة لقب المونديال، وتوجيه اللوم للمدير الفني ديدييه ديشامب وبعض اللاعبين بالتقصير في المباراة النهائية
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