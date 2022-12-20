ناصر أبو حميد: سجال فلسطيني إسرائيلي حول أسباب وفاة أحد مؤسسي كتائب شهداء الأقصى بمستشفى إسرائيلي

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توفي المعتقل الفلسطيني ناصر أبو حميد، 50 عاما، صباح اليوم الثلاثاء متأثرا بمرض السرطان. وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه توفي بعد نقله إلى مستشفى أساف هروفيه. واتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بعد الإعلان بـ "الإهمال الطبي المتعمد".