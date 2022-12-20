مؤتمر قمة بغداد: بمشاركة ماكرون والسيسي وإيران والسعودية وتركيا.. ما الذي تبحثه قمة بغداد الثانية في مؤتمرها بالأردن؟
مؤتمر قمة بغداد: بمشاركة ماكرون والسيسي وإيران والسعودية وتركيا.. ما الذي تبحثه قمة بغداد الثانية في مؤتمرها بالأردن؟
قال الرئيس الفرنسي في مؤتمر قمة بغداد الثانية المنعقدة في الأردن إنه يجب على العراق أن يجد طريقا له بدون ضغط من أي قوى إقليمية. وتشارك في القمة دول عربية بالإضافة إلى تركيا وإيران وفرنسا التي ترعى هذا المؤتمر.
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