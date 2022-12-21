تحدي اللهجات: زرودية وشاكوش هل تعرفون معاني هاته الكلمات؟

قبل 9 دقيقة

تشير الإحصائيات إلى أن ما لا يقل عن 43% من اللغات المحكية حاليا في العالم والبالغ عددها 6,000 لغة معرّضة للاندثار. أما اللغات التي تُعطى لها بالفعل أهمية في نظام التعليم فلا يزيد عددها عن بضع مئات، ويقلّ المستخدم منها في العالم الرقمي عن 100 لغة. في لعبة "تحدي اللهجات" جمعنا 4 أشخاص من دول عربية مختلفة، وطلبنا منهم تخمين معاني كلمات من بلدان أخرى، لنكتشف في الفيديو من الفائز بالتحدي.