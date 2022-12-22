زيلينسكي من أرض المعركة إلى واشنطن .. زيارة مليئة بالرموز

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بدا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كأنه جاء مباشرة من أرض المعركة إلى البيت الأبيض في أول زيارة له خارجية منذ الغزو الروسي، فارتدى زيلينسكي زيا عسكريا بدلا من بدلة رسمية أثناء الزيارة. ووعد الرئيس جو بايدن بمزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.