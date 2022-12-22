غاز الفوسفين السام "القاتل الصامت" يقتل طفلين فلسطينيين في بيت ساحور

قبل 49 دقيقة

تسبب غاز الفوسفين أو ما يُسمى بالقاتل الصامت بفاجعةٍ بين الفلسطينيين بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الطفلين مايا وفارس بنورة به وإصابةِ أفرادِ العائلة بالتسمم في منزلهم ببيت ساحور شرق بيتَ لحم بالضفة الغربية.

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