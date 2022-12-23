ضحايا زواج القاصرات يتحدثن لبي بي سي عن تجاربهن
ضحايا زواج القاصرات يتحدثن لبي بي سي عن تجاربهن
تشير احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج. وعلى الرغم من تجريم القانون المصري لزواج الأطفال إلا أن هناك طرقا وتقاليد متعارف عليها بين العائلات لتزويج الأطفال قبل السن القانوني.
تقديم وإعداد وإخراج: سارة مجدي
مونتاج: فرح دعجة
تدقيق لغوي: خالد عبد الله
رئيسة التحرير: أريج زيّات
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