أصالة نصري.. لماذا أثار دويتو المطربة السورية مع أسما لمنور انتقادات جزائرية؟
أصالة نصري.. لماذا أثار دويتو المطربة السورية مع أسما لمنور انتقادات جزائرية؟
أعرب الكثير من الجزائريين على وسائل التواصل عن غضبهم بعد ارتداء الفنانة أصالة قطعة حلي تعرف باسم "خيط الروح" في أغنيتها الجديدة مع المغنية المغربية أسما لمنور. ورأى الجزائريون أن ظهور أصاله بالحلي يوحي بأنه من التقاليد المغربية.
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