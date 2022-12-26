كامالا هاريس.. حافلات تنقل مهاجرين خارج منزل نائبة الرئيس الأمريكي

قبل 18 دقيقة

وسط تصاعد أزمة المهاجرين في أمريكا، وصلت حافلات تحمل المهاجرين إلى مقر إقامة نائبة الرئيس كامالا هاريس في واشنطن عشية عيد الميلاد في طقس متجمد. وألقى البيت الأبيض المسؤولية على حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، الذي يعد من أشد منتقدي الإدارة الأمريكية في سياسات الهجرة.