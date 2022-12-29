المغرب يشترط السفر المباشر إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين
المغرب يشترط السفر المباشر إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه سينسحب من بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين في الجزائر ما لم يسمح للمنتخب المغربي بالسفر مباشرة من العاصمة الرباط إلى قسنطينة في الجزائر.
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