المغرب يشترط السفر المباشر إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين

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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه سينسحب من بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين في الجزائر ما لم يسمح للمنتخب المغربي بالسفر مباشرة من العاصمة الرباط إلى قسنطينة في الجزائر.