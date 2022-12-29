الأسد وأردوغان.. هل اقتربت المصافحة بينهما بعد لقاء وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا بموسكو؟

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بعد أكثر من أحد عشر سنة من القطيعة وتبادل اتهامات الإرهاب بين سوريا وتركيا، أجرى وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات لكل من روسيا وتركيا وسوريا محادثات في موسكو، حيث بحثوا سبل حل الأزمة السورية، وقضايا اللاجئين ومحاربة الإرهاب.