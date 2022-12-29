لينا شماميان لبي بي سي إكسترا: "السكوت هو أصعب أنواع المسافات مع الآخر"

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عندما سأل تطبيق بامبل مستخدميه الأربعة عشر ألف هذا العام عن رغبتهم الرومانسية، أجاب ثلثهم بأنهم منفتحون على مواعدة شخص من خارج مدينتهم. وما يعد مجرد رغبة رومانسية لدى البعض هو في الحقيقة قصة حياة البعض الآخر وقد تحدثنا إلى عدد من هؤلاء في حلقتنا الخاصة عن العلاقات عن بعد، كما كان لنا لقاء مع الفنانة السورية لينا شماميان التي لم تبخل بالرد على أسئلة بسمة كراشة حول علاقتين فاشلتين عاشتهما كان سبب فشلهما المسافة، لكن أية مسافة؟ وكيف حولت هذه المرة سبب فشل العلاقتين إلى مفتاح نجاح العلاقة الثالثة؟ ستقول لينا كل شيء دون تردد وبالتواضع والبساطة اللذان تعرف بهما.