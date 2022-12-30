بيليه: "رأيت أبي يبكي عندما خسرت البرازيل كأس العالم فوعدته بأن أفوز بها".. رحيل الجوهرة السوداء
بيليه: "رأيت أبي يبكي عندما خسرت البرازيل كأس العالم فوعدته بأن أفوز بها".. رحيل الجوهرة السوداء
رحل أيقونة كرة القدم البرازيلية بيليه عن عمر يناهز 82 عاما. بيليه، أو "الجوهرة السوداء" كما يلقب، فاز بكأس العالم ثلاث مرات، ويعتبره الكثيرون من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة.
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