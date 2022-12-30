بيليه: "رأيت أبي يبكي عندما خسرت البرازيل كأس العالم فوعدته بأن أفوز بها".. رحيل الجوهرة السوداء

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رحل أيقونة كرة القدم البرازيلية بيليه عن عمر يناهز 82 عاما. بيليه، أو "الجوهرة السوداء" كما يلقب، فاز بكأس العالم ثلاث مرات، ويعتبره الكثيرون من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة.