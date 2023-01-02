كريستيانو رونالدو.. ما الذي سيقدمه النجم البرتغالي لكرة القدم السعودية؟
كريستيانو رونالدو.. ما الذي سيقدمه النجم البرتغالي لكرة القدم السعودية؟
في صفقة بقيمة أكثر من 200 مليون دولار سنويا انتقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي. فوسط ردود أفعال مؤيدة ومعارضة، يتساءل الكثيرون ما الذي سيقدمه الدون لكرة القدم السعودية.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.