كريستيانو رونالدو.. ما الذي سيقدمه النجم البرتغالي لكرة القدم السعودية؟

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في صفقة بقيمة أكثر من 200 مليون دولار سنويا انتقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي. فوسط ردود أفعال مؤيدة ومعارضة، يتساءل الكثيرون ما الذي سيقدمه الدون لكرة القدم السعودية.