أندرو تايت.. القبض على البطل الرياضي والمؤثر في قضية اغتصاب وإتجار بالبشر

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اقتحمت الشرطة الرومانية منزل بطل الكيك-بوكسنغ البريطاني الأمريكي أندرو تايت في بوخاريست وألقت القبض عليه وعلى أخيه في إطار التحقيق في قضية إستغلال نساء وإجبارهن على تصوير مقاطع إباحية لعرضها على مواقع متخصصة بمقابل مالي.