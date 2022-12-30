أندرو تايت.. القبض على البطل الرياضي والمؤثر في قضية اغتصاب وإتجار بالبشر
أندرو تايت.. القبض على البطل الرياضي والمؤثر في قضية اغتصاب وإتجار بالبشر
اقتحمت الشرطة الرومانية منزل بطل الكيك-بوكسنغ البريطاني الأمريكي أندرو تايت في بوخاريست وألقت القبض عليه وعلى أخيه في إطار التحقيق في قضية إستغلال نساء وإجبارهن على تصوير مقاطع إباحية لعرضها على مواقع متخصصة بمقابل مالي.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.