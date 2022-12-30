ليلى الحداد: دستور 2022 يمكن إصلاحه والباب مفتوح لتنقيح بعض فصوله

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ليلى الحداد: دستور 2022 يمكن إصلاحه والباب مفتوح لتنقيح بعض فصوله

قبل 19 دقيقة

أكدت ليلى الحداد القيادية وعضو المكتب السياسي في حزب حركة الشعب في تونس دعم حزبها لمسار 25 جويليه (يوليو) رغم انتقاد الحزب لبعض قرارت الرئيس قيس سعيّد التي "انحرفت نوعاً ما عن مسار 25 جويليه (يوليو)" حسب تعبيرها

وتعزو القيادية في حزب حركة الشعب عزوف المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخراً إلى عدم ثقتهم في النخبة السياسية وأدائها في الدورات البرلمانية السابقة " وما حدث من صراعات لم تكن في خدمة المواطن" حسب قولها .

وعبّرت ليلى الحداد عن رفض حزبها لقانون المالية لعام 2022 الذي جاءت به حكومة نجلاء بودن "لأنّه مجحف في حق المواطن التونسي ولم تكن فيه رؤية حقيقة للتنمية والاستثمار" على حد تعبيرها .

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في مجلس نواب الشعب التونسي المرتقب، أعربت عضو المكتب السياسي لحزب حركة الشعب عن أسفها لأنّ القانون الانتخابي الجديد "مسّ تواجد المرأة في المجلس، وتوقعت ان تنخفض نسبة مشاركة المرأة في البرلمان التونسي المقبل إلى أقل من 8% أو 9%.

ونفت ليلى الحداد أن تكون إحالة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة إلى القضاء لأسباب سياسية، مؤكدة استقلالية القضاء في بلادها.

فما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في الحكومة التونسية المقبلة؟ وماذا عن رؤية حزب حركة الشعب ودوره في مجلس النواب المنتظر؟ وما رؤية ليلى الحداد لموقف الاتحاد العام للشغل في تونس من الرئيس قيس سعيّد وقرارته؟