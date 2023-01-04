بث إذاعة بي بي سي نيوز عربي سيتوقف تدريجيا خلال الأسابيع القادمة تمهيدا لوقف البث

قبل 32 دقيقة

صدر الصورة، BBC Arabic

​نوجه عناية مستمعي إذاعة بي بي سي نيوز عربي إلى أن بث الإذاعة سيتوقف تدريجيا خلال الأسابيع القادمة تمهيدا لوقف البث تماما قبل نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، ولكن يمكنكم أن تستمعوا لصوت بي بي سي نيوز عربي دائما على صفحتنا الرئيسية على الإنترنت ومنصات بي بي سي للتواصل الاجتماعي وأبرزها فيسبوك وتويتر وانستغرام.

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يمكنكم الاستماع إلى إرسالنا على موجات FM حتى السابع والعشرين من يناير / كانون الثاني الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش في المناطق التالية:

في العاصمة السودانية الخرطوم، وفي مدينتي عمان وعجلون بالأردن، وفي العاصمة العمانية مسقط .

وفي طرابلس والزاوية ومصراتة بليبيا.