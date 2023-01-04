بث إذاعة بي بي سي نيوز عربي سيتوقف تدريجيا خلال الأسابيع القادمة تمهيدا لوقف البث
نوجه عناية مستمعي إذاعة بي بي سي نيوز عربي إلى أن بث الإذاعة سيتوقف تدريجيا خلال الأسابيع القادمة تمهيدا لوقف البث تماما قبل نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، ولكن يمكنكم أن تستمعوا لصوت بي بي سي نيوز عربي دائما على صفحتنا الرئيسية على الإنترنت ومنصات بي بي سي للتواصل الاجتماعي وأبرزها فيسبوك وتويتر وانستغرام.
يمكنكم الاستماع إلى إرسالنا على موجات FM حتى السابع والعشرين من يناير / كانون الثاني الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش في المناطق التالية:
في العاصمة السودانية الخرطوم، وفي مدينتي عمان وعجلون بالأردن، وفي العاصمة العمانية مسقط .
وفي طرابلس والزاوية ومصراتة بليبيا.
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وأيضا في بيروت وشمالي سوريا.