زيارة بن غفير للحرم القدسي تثير تنديدا عربيا واسعا وحماس تحذر من التداعيات
زيارة بن غفير للحرم القدسي تثير تنديدا عربيا واسعا وحماس تحذر من التداعيات
أدانت السلطة الفلسطينية ودول عربية زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للحرم القدسي، معتبرة أن ''ذلك الاقتحام محاولة استفزازية لإثارة العنف '' بينما أعربت دول غربية عن التزامها بالوضع القائم في المدينة المقدسة.
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