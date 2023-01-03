نتائج امتحان مزاولة المحاماة تغضب مغاربة
نتائج امتحان مزاولة المحاماة تغضب مغاربة
دعت جهة أطلقت على نفسها “المتبارين المرسبين من امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” إلى الخروج في وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان، من أجل إسماع صوتهم للجهات المسؤولة وفضح الفساد والفاسدين الذين تلاعبوا بالامتحان ونتائجه. وزير العدل عبد اللطيف وهبي يرد على هذه الاتهامات.
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