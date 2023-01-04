شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر.. لقاء في مخيم عين الحلوة يتسبب بالتحقيق معها

قبل 21 دقيقة

تداولت مواقع صحفية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن التحقيق مع المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب من قبل السلطات اللبنانية، بسبب زيارتها للفنان فضل شاكر الهارب من أحكام قضائية على خلفية "انضمامه لجماعات إرهابية".