الشيخ محمد متولي الشعراوي يثير جدلا في مصر بعد الإعلان عن عرض مسرحي عن سيرته.. ووزيرة الثقافة: "عليه تحفظات"
الشيخ محمد متولي الشعراوي يثير جدلا في مصر بعد الإعلان عن عرض مسرحي عن سيرته.. ووزيرة الثقافة: "عليه تحفظات"
شكل إعلان المسرح القومي المصري عن عرض مسرحي عن الداعية الشيخ الشعراوي جدلا كبيرا في الأوساط الثقافية المصرية التي اعتبرت أنه يجب على المسرح القومي أن يلعب دورا في نشر التوعية والتنوير في أوساط الشباب
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