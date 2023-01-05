نكاز وميهوبي: لماذا اعتزل السياسيان الجزائريان العمل السياسي؟
نكاز وميهوبي: لماذا اعتزل السياسيان الجزائريان العمل السياسي؟
في رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال الناشط رشيد نكاز إنه ترك العمل السياسي نهائيا. كما أعلن مرشح رئاسة ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي اعتزال العمل السياسي والحزبي نهائيا، والتفرغ للكتابة والعمل الأدبي والفكري.
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