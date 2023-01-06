ثقافة الأكل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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ثقافة الأكل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قبل 20 دقيقة

تتميز المنطقة العربية من الخليج إلى المحيط بتعدد أشكال الأطباق وتميزها في تقديم الطعام على المائدة حتى بلغت العالمية والاعتراف بها من قبل منظمة اليونسكو للتراث غير المادي مثل الهريسة التونسية والمنسف الأردني والقهوة السعودية وغيرها من الأطعمة.

حلقة بي بي سي إكسترا تجول على العديد من الأطباق ونتعرف على الوردة الشامية وكيف تحولت إلى مكّون مميز في المطبخ السوري مع صانعة المحتوى والمتخصصة بالطعام رادة عاصي والتي تسعى لتقديم المطبخ السوري للذائقة الهولندية.

هل سبق لكم أن تذوقتم الهريسة التونسية؟ تذهب كاميرا إكسترا إلى تونس ونتعرف على رانية من مدينة نابل على طريقة تحضير "الهريسة" التي أُدرجت حديثاً على قائمة التراث العالمي اللا مادي لليونيسكو.

كذلك استطاعت مدينة بريدة بمنطقة القصيم أن تحجز مقعداً في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال فن الطهي بسبب تنوع أطباق الطعام الخاصة فيها، حيث تعد القصيم من أكبر المساحات الزراعية في المملكة السعودية لزراعة التمر لذا يستخدم الطهاة في هذه المناطق التمر في معظم أطباقهم.

الشيف عبد العزيز سعودي الجنسية يعيش في منطقة بريدة يعطينا لمحة عن أشهر أطباق المطبخ القصيمي.

تقديم: سيف الدين رباعي

إعداد: ديالا أحوش وسيف الدين رباعي

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية

رئيسة التحرير: أريج زيّات