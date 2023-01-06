السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم
السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم
أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر تطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444 هجري، لافتة إلى السماح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم، حيث تضمنت الضوابط أن يستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.
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