نجل إل تشابو في قبضة الأمن.. وأفراد عصابته يهاجمون طائرتين ويحرقون سيارات

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بعد ستة أشهر من المراقبة الدقيقة القوات المسلحة المكسيكية تمكنت من القبض على تاجر المخدرات نجل "التشابو" أوفيديو جوزمان لوبيز في مقاطعة سينالوا، حيث يدير أكبر عصابة لتجارة المخدرات في المكسيك.. اعتقال أوفيديو أدى إلى أعمال انتقامية من قبل أفراد العصابة ومهاجمة طائرات في المطار.