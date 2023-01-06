نجل إل تشابو في قبضة الأمن.. وأفراد عصابته يهاجمون طائرتين ويحرقون سيارات
نجل إل تشابو في قبضة الأمن.. وأفراد عصابته يهاجمون طائرتين ويحرقون سيارات
بعد ستة أشهر من المراقبة الدقيقة القوات المسلحة المكسيكية تمكنت من القبض على تاجر المخدرات نجل "التشابو" أوفيديو جوزمان لوبيز في مقاطعة سينالوا، حيث يدير أكبر عصابة لتجارة المخدرات في المكسيك.. اعتقال أوفيديو أدى إلى أعمال انتقامية من قبل أفراد العصابة ومهاجمة طائرات في المطار.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.