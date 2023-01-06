الأمير هاري: "أخي طرحني أرضا..وقتلت 25 من طالبان..وجربت المخدرات"

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اتهم الأمير هاري شقيقه الأمير وليام ولي العهد البريطاني بالاعتداء عليه جسديا أثناء خلاف بينهما حول زوجته ميغان ماركل. وكشف هاري عن تفاصيل الواقعة في مذكراته التي تحدث فيها أيضا عن تجربة المخدرات وعن قتله عناصر من طالبان.