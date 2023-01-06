السيسي يرد على منتقديه على وسائل التواصل: "أول حاجة لازم تتعمل هي الأسفلت"
السيسي يرد على منتقديه على وسائل التواصل: "أول حاجة لازم تتعمل هي الأسفلت"
رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الانتقادات التي طالت بناء الطرق والجسور في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقال خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة سوهاج إنه يتابع بشكل مستمر تعليقات المصريين بشأن الوضع الاقتصادي عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عبارة "كفاية أسفلت يا كامل". فما القصة؟
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