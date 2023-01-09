بي بي سي إكسترا: من هو أفضل المغنين في تاريخ الأغنية؟

قبل ساعة واحدة

كثيرا ما تفتحون الراديو للاستماع إلى الموسيقى، لكن أي موسيقى؟ قديمة حديثة؟ كل طبعا يغني على ليلاه وكل حسب ما يفرضه مزاج اللحظة. ومع ذلك ليس لك صوت أوأي صوت أن يرسخ كواحد من أفضل الأصوات في تاريخ الموسيقى في العالم ..إنما يجب أن يكون هذا الصوت هو أم كلثوم التي حلت في المركز الواحد والستين ضمن قائمة أفضل مئتي مغن في التاريخ نشرتها مجلة "رولينغ ستون" الأميركية. واعتمد التصنيف على آراء نقاد الموسيقى، وحظيت فيه أم كلثوم بمرتبة تخطت بها مايكل جاكسون. صوت أم كلثوم رنان يعبّر عن المشاعر والعواطف بسهولة رغم تنوع المواضيع التي تتناولها أغانيها. أما المغني الأميركي بوب ديلان وصاحب جائزة نوبل فوصفها بالمغنية العظيمة. وذكرت المجلة أن المغنية بيونسيه استخدمت أغنية أم كلثوم "أنت عمري"، في تصميم جولتها الفنية في 2016.