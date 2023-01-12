الشان 2023: المغرب يعلن عدم مشاركته في بطولة إفريقيا للمحليين بالجزائر

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أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه يتعذر أن يشارك المغرب في البطولة الإفريقية للمحليين لكرة القدم، وهذا بعد أن تعذر عليه الحصول على الموافقة للتنقل عبر رحلة مباشرة بالخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة بالجزائر.