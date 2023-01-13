بعد ارتداء أشخاص عاديين له.. الجيش العراقي يحذر المدنيين من ارتداء الزي العسكري
بعد ارتداء أشخاص عاديين له.. الجيش العراقي يحذر المدنيين من ارتداء الزي العسكري
بعد انتشار مقاطع فيديو وصور لمدونين عراقيين وهم يرتدون اللباس العسكري، حذر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، أن ذلك يعد انتحالا للصفة وفعلا غير قانوني.
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