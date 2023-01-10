أشرف حكيمي.. انتقادات مغربية لزوجة لاعب أسود الأطلس بشأن الصحراء الغربية
أشرف حكيمي.. انتقادات مغربية لزوجة لاعب أسود الأطلس بشأن الصحراء الغربية
على الرغم من مضي 11 عاما، أثارت زيارة هبة عبوك، زوجة لاعب المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، إلى الصحراء الغربية جدلا بين المغاربة. وتداول رواد مواقع التواصل تصريحات تدعم فيها هبة قضية الصحراويين.
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