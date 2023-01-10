زين الدين زيدان.. نجوم الكرة ينتفضون للتضامن مع الأسطورة الفرنسية بعد "إساءة" رئيس الاتحاد الفرنسي له

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زين الدين زيدان.. نجوم الكرة ينتفضون للتضامن مع الأسطورة الفرنسية بعد "إساءة" رئيس الاتحاد الفرنسي له

قبل 15 دقيقة

تضامن عدد كبير من نجوم كرة القدم العالميين مع زين الدين زيدان بعد تصريحات لرئيس اتحاد الكرة الفرنسي، نويل لوغريت، وصفت بأنها مسيئة لأسطورة كرة القدم الفرنسية.

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