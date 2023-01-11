نساء عشقن كرة القدم فتربعن على عرشها

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نساء عشقن كرة القدم فتربعن على عرشها

قبل 21 دقيقة

ستيفاني فرابارت وليا ويليامسون وميغان رابينو أسماء بدأت تتداولها الألسن حول العالم بعد أن حققت هؤلاء النساء إنجازات كبيرة في عالم كرة القدم.

ستيفاني كانت أول حكم امرأة تقود التحكيم في إحدى مباريات كأس العالم 2022 وليا قادت فريق انجلترا للفوز بكأس أوروبا للنساء أما ميغان رابينو فقد قادت الفريق الأميركي للفوز بكأس العالم للنساء.

هذه النجاحات في عالم كرة القدم ليست حكرا على الغرب فهناك في العالم العربي نساء عشقن اللعبة وضحين بالكثير من أجل تحويل العشق إلى احتراف.

"دنيانا" هذا الأسبوع يستضيف فايزة حيدر من مصر وهي أول مدربة امرأة تدرب فريق من الرجال، ودموع البقار وهي حكم دولي وحكم نخبة تحكم في مبارايات الدوري الأول للرجال في لبنان ونور صباح حارس مرمى المنتخب العراقي النسائي.

كل ضيفة من هؤلاء الضيفات واجهت الكثير من التحديات والتنمر لأنها رغبت في أن تقتحم عالماً كان تقليديا حكرا على الرجال فكيف كانت الرحلة؟ وكيف تغلبن على التحديات؟