السيسي: "بطلوا هري"، والمصريون يتندرون على انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار

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أثارت عبارة "بطلوا هري" التي وجّهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمرة الثانية، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبته المصريين بعدم مناقشة أوضاعهم السياسية والاقتصادية.