السيسي: "بطلوا هري"، والمصريون يتندرون على انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار
السيسي: "بطلوا هري"، والمصريون يتندرون على انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار
أثارت عبارة "بطلوا هري" التي وجّهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمرة الثانية، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبته المصريين بعدم مناقشة أوضاعهم السياسية والاقتصادية.
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