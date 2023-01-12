بي بي سي إكسترا: ماهو اللباس التقليدي الذي يشتهر به بلدك؟

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بي بي سي إكسترا: ماهو اللباس التقليدي الذي يشتهر به بلدك؟

قبل 35 دقيقة

تسعى الجزائر إلى تسجيل اللباس التقليدي النسائي لمنطقة الشرق الجزائري في قائمة اليونيسكو للتراث المحفوظ، حسب ما أعلنه مدير المركز الجزائري للبحوث في عصور ماقبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ.

ومن المنتظر أن يودع الملف قبل نهاية شهر مارس/آذار المقبل ويتعلق الأمر بعدة أزياء من ولايات مختلفة يعود تاريخ بعضها إلى القرن السابع عشر.

وتحظى الجزائر بتراث زاخر من الأزياء التقليدية النسائية والرجالية حيث تشتهر كل منطقة بلباسها الخاص.

مراسل إكسترا في الجزائر عبد المؤمن لعرابي التقى السيدة ليندة صرموك وهي مصممة أزياء تقليدية وصاحبة مدرسة لتعليم الأزياء التقليدية، وسألها عن بدايتها مع تصميم وتعليم الأزياء التقليدية الجزائرية.