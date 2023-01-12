بي بي سي إكسترا: كيف يمكن مداواة الشروخ العائلية؟

قبل 28 دقيقة

لا تخلو أي عائلة من احتمالية تعرضها لخلافات داخلية تصل بأعضائها أحياناً إلى حد الخصومة والقطيعة. فكيف يمكن أن يؤثر ذلك على باقي أفراد العائلة؟

لمى، وهي سيدة سورية فضلت عدم ذكر اسمها الحقيقي، على خلاف وقطيعة مع سلفتها لأكثر من خمسة أعوام، حاورتها سوسن صبوح وسألتها كيف انعكست علاقتها غير الجيدة مع سلفتها على العائلة بشكل عام.