بي بي سي إكسترا: هل يمكن الشفاء من أثر الانتقاد المتواصل في النفس؟

قبل 35 دقيقة

ووفقا للأبحاث في هذا المجال فإن الأفراد عادة ما يتذكرون التوبيخ أكثر من التعليقات الإيجابية نتيجة لما يعرف علميا بظاهرة "الانحياز للسلبية" التي يشير إليها أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة كوينزلاند الأسترالية والمؤلف المشارك لكتاب: "قوة الأشياء السيئة وكيف يمكنك التغلب عليه" (The Power of Bad: and How to Overcome it)البروفيسور Roy Baumeister .