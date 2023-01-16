بي بي سي إكسترا: هل يمكن الشفاء من أثر الانتقاد المتواصل في النفس؟

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بي بي سي إكسترا: هل يمكن الشفاء من أثر الانتقاد المتواصل في النفس؟

قبل 35 دقيقة

عادة ما كان يطلب منا الأهل توخي الحذر عند اللعب في الصغر حتى لا نصاب بأذى جسدي، ويصل توبيخهم أحيانا إلى حد الإساءة دون أن يلتفتوا إلى أثرها السيء في نفسية الطفل الذي قد يستمر مدى الحياة.

ووفقا للأبحاث في هذا المجال فإن الأفراد عادة ما يتذكرون التوبيخ أكثر من التعليقات الإيجابية نتيجة لما يعرف علميا بظاهرة "الانحياز للسلبية" التي يشير إليها أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة كوينزلاند الأسترالية والمؤلف المشارك لكتاب: "قوة الأشياء السيئة وكيف يمكنك التغلب عليه" (The Power of Bad: and How to Overcome it)البروفيسور Roy Baumeister .