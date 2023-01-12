الجنسية السعودية..المملكة تعدل قانون منح الجنسية لأبناء السعوديات

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أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز الموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية، لتتضمن إحلال عبارة "بأمر من رئيس مجلس الوزراء" محل عبارة "بقرار من وزير الداخلية". وتنص المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة.