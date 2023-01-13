إبداع صناعة المحتوى الرقمي رغم الإعاقة

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إبداع صناعة المحتوى الرقمي رغم الإعاقة

قبل 26 دقيقة

أكثر من مليار ونصف من أناس وسكان كوكب الأرض يعانون من شكل من أشكال الإعاقة بينما يوجد في العالم العربي نحو 40 مليونا متواجدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب منظمة الصحة العالمية.

في حلقة بي بي سي إكسترا نتعرف على صانعي محتوى على منصات التواصل الاجتماعي من ذوي الإعاقة، وكيف تغلبوا على الصعوبات في التعامل مع التكنولوجيا لتوظيفها في صناعة ونشر محتوى وتقاسم رسائل إيجابية.

نستضيف في استديو البرنامج صانع المحتوى الأردني عزت نبيل الذي يشارك فريق البرنامج تجربته في تحدي الكرسي. ويطلعنا رياض أسوم مسؤول دمج المكفوفين في المنتدى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أساليب التدريب لذوي الإعاقة في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لمساعدتهم على تجاوز العقبات والادماج في المجتمع.

تذهب كاميرا البرنامج إلى المغرب وللتعرف على قصة إكرام التي ولدت من دون يدين، فجعلت من إعاقتها مصدر إلهام للسفر والمغامرة لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي. كما نجول في قطاع غزة ونتعرف على سارة التي على الرغم من أنها لا ترى العالم فهي تجتهد ليراها بصورة إيجابية من خلال تقديم محتوى رقمي وإذاعي رغم الإعاقة البصرية.

تقديم: سيف الدين رباعي

إعداد: سارة بونوار