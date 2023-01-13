مغامِرات… إلى القمم والفضاء

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مغامِرات… إلى القمم والفضاء

قبل 33 دقيقة

في رحلتها إلى الفضاء، كان الفضول لمعرفة ما وراء كوكب الأرض الدافع الأساسي لمغامَرة أقلّ ما يُقال عنها أنها خطرة.

وفي مغامرة إلى أعلى سبع جبال في العالم، اجتازت بنجاح تحدي القمم السبع. ومن غطس الكهوف إلى تسلّق الجبال، كان التحدي الدافع الأساسي وراء مغامراتها.

سارة صبري رائدة فضاء مصرية، جويس عزام متسلّقة جبال لبنانية، وموج الدراجي غطاسة كهوف ومتسلّقة جبال عراقية، هنّ ضيفات "دنيانا" هذا الأسبوع.

نتعرّف من خلالهنّ على حياتهنّ كمغامِرات. ماذا يحصل معهنّ في كواليس مغامراتهنّ؟ ما هي التحديات أمامهنّ؟ ما هي أهم المواقف الصعبة التي عشنها؟ ومتى وكيف بدأ حبهنّ للمغامَرات؟