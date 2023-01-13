ميسي في الهلال السعودي؟ هل يلحق النجم الأرجنتيني بغريمه رونالدو في السعودية؟
ميسي في الهلال السعودي؟ هل يلحق النجم الأرجنتيني بغريمه رونالدو في السعودية؟
انشغل مستخدمو مواقع التواصل بتقارير عن رغبة نادي الهلال السعودي بضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق. وتحدثت الصحف الإسبانية والبريطانية تحدثت أن راتب ميسي قد يفوق 300 مليون دولار سنويا.
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