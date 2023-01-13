رأس السنة الأمازيغية: الأمازيغ يدخلون العام 2973 والمغاربة يطالبون بعطلة رسمية
رأس السنة الأمازيغية: الأمازيغ يدخلون العام 2973 والمغاربة يطالبون بعطلة رسمية
يحتفل الأمازيغ برأس السنة الأمازيغية 2973.
وتشهد الاحتفالات فعاليات ثقافية وفنية مختلفة. وفي المغرب وجهت جمعيات ناشطة رسالة مباشرة إلى الملك محمد السادس تطالب بعطلة رسمية.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.