إلهام مانع: هناك فقاء أجازوا إمامة المرأة للصلاة في المساجد

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إلهام مانع: هناك فقاء أجازوا إمامة المرأة للصلاة في المساجد

قبل 23 دقيقة

قالت الدكتورة إلهام مانع الأكاديمية والناشطة الحقوقية إنّ المرأة في اليمن تعاني بشكل عام في مناطق النزاع وتتفاقم تلك المعاناة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين وأيضا في المناطق التي تسيطر عليها ما وصفتها بالحركات الاسلامية "المتطرفة" في مناطق السلطة الشرعية.

وترى الأكاديمية والناشطة الحقوقية أنّ تغيير واقع المرأة في المجتمعات المسلمة يجب أن يقوم على رغبة مجتمعية وإرادة سياسية تدعم حقوق المرأة بما يتماشى مع القوانين الدولية.

وفيما يتعلق بإمامتها لصلاة مختلطة في مسجد في اكسفورد في بريطانيا العام الماضي، قالت الدكتورة إلهام مانع إنّ ما قامت به كان امتداداً لتجربة سابقة للدكتورة أمينة داوود في نيويورك قبل أعوام، وإنّها جزء من حركة نسوية تحاول أن تعيش بطريقة تتماشى مع إنسانيتها ومع المجتمعات التي تعيش فيها وتحديداً في أوروبا وأمريكا الشمالية حسب تعبيرها

وعبّرت الأكاديمية والناشطة الحقوقية عن رفضها للإسلام السياسي بل وتعتبره حركة يمينية دينية متطرفة لا تقوم على أساس المواطنة المتساوية بل على أساس يتم فيه التمييز ضد المرأة والأقليات ويتساوى في نظرها الإسلامي السياسي القائم على أسس سنية أو شيعيه على حد رأيها.

فكيف تنظر الدكتورة إلهام مانع إلى التغييرات التي طرأت على وضع المرأة في المملكة العربية السعودية؟ وما قولها في مؤسسة الأزهر كمرجعية دينية؟ وكيف تنظر للمظاهرت التي شهدتها إيران والمتعلقة بالحجاب؟ وما هي أسباب محدودية انتاجها الأدبي؟