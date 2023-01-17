وداد بابكر: إدانة زوجة البشير بـ"الثراء الحرام" ومصادرة ممتلكاتها في السودان

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أدانت محكمة جنايات الفساد بالخرطوم، وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بتهمة "الثراء الحرام"، وأصدرت قرارا بتغريمها مبلغ 100 مليون جنيه سوداني ومصادرة ممتلكاتها.

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