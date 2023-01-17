عوض القرني.. الادعاء العام السعودي يطالب بإعدام الشيخ السعودي

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ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الادعاء العام السعودي طالب بإعدام الشيخ عوض القرني المعتقل منذ سنة 2017، وذلك وفقا لوثائق قدمها ابنه ناصر بن عوض القرني. وتضم التهم الموجهة للقرني امتلاك حساب على تويتر واستخدام تطبيق واتساب لنشر أخبار "معادية" للمملكة.